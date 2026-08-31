Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Experten empfehlen Fraport-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im letzten Monat wurde die Fraport-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Fraport-Aktie veröffentlicht.
5 Experten stufen die Fraport-Aktie als Kauf ein, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fraport mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 76,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fraport auf 63,35 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|75,00 EUR
|18,39
|20.08.2026
|Warburg Research
|68,00 EUR
|7,34
|19.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 EUR
|34,18
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 EUR
|27,86
|13.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|76,00 EUR
|19,97
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 EUR
|34,18
|10.08.2026
|Barclays Capital
|68,00 EUR
|7,34
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|UBS AG
|65,00 EUR
|2,60
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|90,00 EUR
|42,07
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|61,00 EUR
|-3,71
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 EUR
|29,44
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
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|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Fraport Kaufen
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