August 2026: Experten empfehlen Fraport-Aktie mehrheitlich zum Kauf

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Fraport-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die Fraport-Aktie als Kauf ein, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Fraport mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 76,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Fraport auf 63,35 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 75,00 EUR 18,39 20.08.2026 Warburg Research 68,00 EUR 7,34 19.08.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 EUR 34,18 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 81,00 EUR 27,86 13.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 76,00 EUR 19,97 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 EUR 34,18 10.08.2026 Barclays Capital 68,00 EUR 7,34 07.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 UBS AG 65,00 EUR 2,60 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 90,00 EUR 42,07 06.08.2026 Deutsche Bank AG 61,00 EUR -3,71 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 EUR 29,44 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch