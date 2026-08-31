Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Zurich Insurance-Aktie
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Zurich Insurance-Aktie abgegeben.
Im August 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Zurich Insurance-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 576,00 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 16,60 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Zurich Insurance in Höhe von 592,60 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-12,25
|17.08.2026
|RBC Capital Markets
|650,00 CHF
|9,69
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|670,00 CHF
|13,06
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-12,25
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|520,00 CHF
|-12,25
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
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|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
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