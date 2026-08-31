August 2026: Die Expertenmeinungen zur Zurich Insurance-Aktie

Im August 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Zurich Insurance-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Zurich Insurance mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 576,00 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 16,60 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Zurich Insurance in Höhe von 592,60 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -12,25 17.08.2026 RBC Capital Markets 650,00 CHF 9,69 07.08.2026 RBC Capital Markets 670,00 CHF 13,06 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -12,25 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 520,00 CHF -12,25 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch