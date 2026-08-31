August 2026: Die Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie

20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Walmart-Aktie veröffentlicht.

20 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 132,45 USD für die Walmart-Aktie, was einem Anstieg von 27,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 104,87 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 131,00 USD 24,92 21.08.2026 UBS AG 130,00 USD 23,96 21.08.2026 DZ BANK - - 21.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 125,00 USD 19,20 21.08.2026 Jefferies & Company Inc. 150,00 USD 43,03 20.08.2026 RBC Capital Markets 137,00 USD 30,64 20.08.2026

Redaktion finanzen.ch