Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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31.08.2026 22:30:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie
So geht es mit der Walmart-Aktie Experten zufolge weiter.
20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Walmart-Aktie veröffentlicht.
20 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 132,45 USD für die Walmart-Aktie, was einem Anstieg von 27,58 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 104,87 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|131,00 USD
|24,92
|21.08.2026
|UBS AG
|130,00 USD
|23,96
|21.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|125,00 USD
|19,20
|21.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|150,00 USD
|43,03
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|137,00 USD
|30,64
|20.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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