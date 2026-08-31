August 2026: Die Expertenmeinungen zur Vincorion-Aktie

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Vincorion-Aktie preis.

3 Experten empfehlen die Vincorion-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 25,83 EUR beziffert, während der aktuelle Vincorion-Kurs an der Börse XETRA bei 19,58 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 27,00 EUR 37,90 14.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 27,00 EUR 37,90 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 23,50 EUR 20,02 13.08.2026

Redaktion finanzen.ch