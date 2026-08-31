August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.

12 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 311,19 EUR für die Siemens-Aktie, was einem Anstieg von 25,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 285,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 330,00 EUR 15,55 24.08.2026 Bernstein Research 330,00 EUR 15,55 21.08.2026 RBC Capital Markets 280,00 EUR -1,96 20.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 319,00 EUR 11,69 20.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 330,00 EUR 15,55 18.08.2026 Bernstein Research 330,00 EUR 15,55 13.08.2026 Bernstein Research 300,00 EUR 5,04 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 345,00 EUR 20,80 07.08.2026 UBS AG 330,00 EUR 15,55 07.08.2026 UBS AG 310,00 EUR 8,54 06.08.2026 Bernstein Research 300,00 EUR 5,04 06.08.2026 Deutsche Bank AG 270,00 EUR -5,46 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 345,00 EUR 20,80 06.08.2026 RBC Capital Markets 280,00 EUR -1,96 06.08.2026 UBS AG 310,00 EUR 8,54 05.08.2026 Deutsche Bank AG 270,00 EUR -5,46 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch