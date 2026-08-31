Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Siemens-Aktie in den Fokus genommen.
16 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens veröffentlicht.
12 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 311,19 EUR für die Siemens-Aktie, was einem Anstieg von 25,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 285,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|330,00 EUR
|15,55
|24.08.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|15,55
|21.08.2026
|RBC Capital Markets
|280,00 EUR
|-1,96
|20.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|319,00 EUR
|11,69
|20.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|330,00 EUR
|15,55
|18.08.2026
|Bernstein Research
|330,00 EUR
|15,55
|13.08.2026
|Bernstein Research
|300,00 EUR
|5,04
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|20,80
|07.08.2026
|UBS AG
|330,00 EUR
|15,55
|07.08.2026
|UBS AG
|310,00 EUR
|8,54
|06.08.2026
|Bernstein Research
|300,00 EUR
|5,04
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|270,00 EUR
|-5,46
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|20,80
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|280,00 EUR
|-1,96
|06.08.2026
|UBS AG
|310,00 EUR
|8,54
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|270,00 EUR
|-5,46
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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