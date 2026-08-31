August 2026: Die Expertenmeinungen zur Porsche Automobil-Aktie

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Porsche Automobil-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,63 EUR für die Porsche Automobil-Aktie, was einem Anstieg von 6,11 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,52 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 26,25 EUR -7,96 12.08.2026 Deutsche Bank AG 43,00 EUR 50,77 10.08.2026

Redaktion finanzen.ch