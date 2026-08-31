Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Porsche Automobil-Aktie
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Porsche Automobil-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 34,63 EUR für die Porsche Automobil-Aktie, was einem Anstieg von 6,11 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 28,52 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|26,25 EUR
|-7,96
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|50,77
|10.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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