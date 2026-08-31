HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur HOCHTIEF-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die HOCHTIEF-Aktie in den Fokus genommen.
Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HOCHTIEF-Aktie vorgenommen.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HOCHTIEF mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 482,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 63,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HOCHTIEF-Aktie von 418,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|477,00 EUR
|14,01
|12.08.2026
|Barclays Capital
|487,00 EUR
|16,40
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu HOCHTIEF AG
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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