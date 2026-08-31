August 2026: Die Expertenmeinungen zur HOCHTIEF-Aktie

Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HOCHTIEF-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HOCHTIEF mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 482,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 63,60 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HOCHTIEF-Aktie von 418,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 477,00 EUR 14,01 12.08.2026 Barclays Capital 487,00 EUR 16,40 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch