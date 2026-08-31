Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Basler-Aktie
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Basler-Aktie preis.
6 Experten empfehlen die Basler-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Basler ein Kursziel von 29,67 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 23,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|29,00 EUR
|25,00
|26.08.2026
|Warburg Research
|31,00 EUR
|33,62
|18.08.2026
|Warburg Research
|31,00 EUR
|33,62
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29,00 EUR
|25,00
|06.08.2026
|Warburg Research
|31,00 EUR
|33,62
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|27,00 EUR
|16,38
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Warburg Research
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|Warburg Research
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