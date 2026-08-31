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31.08.2026 18:00:38

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Basler-Aktie

Basler
22.09 CHF -2.74%
Kaufen Verkaufen

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Basler-Aktie preis.

6 Experten empfehlen die Basler-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Basler ein Kursziel von 29,67 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 23,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.29,00 EUR25,0026.08.2026
Warburg Research31,00 EUR33,6218.08.2026
Warburg Research31,00 EUR33,6206.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)29,00 EUR25,0006.08.2026
Warburg Research31,00 EUR33,6205.08.2026
Jefferies & Company Inc.27,00 EUR16,3805.08.2026

Redaktion finanzen.ch

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26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
06.08.26 Basler Buy Warburg Research
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Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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