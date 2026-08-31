August 2026: Die Expertenmeinungen zur Basler-Aktie

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Basler-Aktie preis.

6 Experten empfehlen die Basler-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Basler ein Kursziel von 29,67 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 6,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 23,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 29,00 EUR 25,00 26.08.2026 Warburg Research 31,00 EUR 33,62 18.08.2026 Warburg Research 31,00 EUR 33,62 06.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 29,00 EUR 25,00 06.08.2026 Warburg Research 31,00 EUR 33,62 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 27,00 EUR 16,38 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch