AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur AUMOVIO-Aktie
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AUMOVIO-Aktie veröffentlicht.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 50,54 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von AUMOVIO auf 36,85 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|54,00 EUR
|46,54
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,40 EUR
|25,92
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|62,82
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|68,25
|06.08.2026
|UBS AG
|47,00 EUR
|27,54
|06.08.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|3,12
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|46,40 EUR
|25,92
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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