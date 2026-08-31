Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktien-Prognosen
|
31.08.2026 18:00:38
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie.
Im August 2026 haben 10 Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 6 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 34,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,65 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 30,57 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-21,26
|21.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-21,26
|13.08.2026
|Barclays Capital
|37,00 EUR
|21,03
|07.08.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|24,30
|06.08.2026
|UBS AG
|37,00 EUR
|21,03
|06.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|39,00 EUR
|27,58
|06.08.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|24,30
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 EUR
|40,66
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-21,26
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|38,00 EUR
|24,30
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.