August 2026: Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie

Im August 2026 haben 10 Experten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 6 Experten raten, die Aktie zu halten, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 34,22 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,65 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 30,57 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -21,26 21.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -21,26 13.08.2026 Barclays Capital 37,00 EUR 21,03 07.08.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 24,30 06.08.2026 UBS AG 37,00 EUR 21,03 06.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 39,00 EUR 27,58 06.08.2026 Bernstein Research 38,00 EUR 24,30 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 EUR 40,66 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 24,07 EUR -21,26 05.08.2026 RBC Capital Markets 38,00 EUR 24,30 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch