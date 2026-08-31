August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie

11 Analysten gaben ihre Einschätzung der Zalando-Aktie preis.

9 Experten stufen die Zalando-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,86 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,21 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Zalando-Aktie von 24,65 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 28,00 EUR 13,59 25.08.2026 DZ BANK - - 05.08.2026 Barclays Capital 34,00 EUR 37,93 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 29,82 05.08.2026 Deutsche Bank AG 35,00 EUR 41,99 05.08.2026 UBS AG 35,00 EUR 41,99 05.08.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR 13,59 05.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 53,00 EUR 115,01 05.08.2026 UBS AG 36,50 EUR 48,07 04.08.2026 Deutsche Bank AG 35,00 EUR 41,99 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 29,82 04.08.2026 Jefferies & Company Inc. 35,00 EUR 41,99 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch