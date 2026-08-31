Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Zalando-Aktie
So schätzten Experten die Zalando-Aktie im letzten Monat ein.
11 Analysten gaben ihre Einschätzung der Zalando-Aktie preis.
9 Experten stufen die Zalando-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 34,86 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 10,21 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Zalando-Aktie von 24,65 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|13,59
|25.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|Barclays Capital
|34,00 EUR
|37,93
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|29,82
|05.08.2026
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|41,99
|05.08.2026
|UBS AG
|35,00 EUR
|41,99
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|13,59
|05.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|53,00 EUR
|115,01
|05.08.2026
|UBS AG
|36,50 EUR
|48,07
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|35,00 EUR
|41,99
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|29,82
|04.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|41,99
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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