Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen (VW) vz-Aktie
So haben Experten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 104,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 26,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 77,68 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|88,00 EUR
|13,29
|25.08.2026
|RBC Capital Markets
|120,00 EUR
|54,48
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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