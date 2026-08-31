August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Im August 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 104,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 26,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Volkswagen (VW) vz-Aktie von 77,68 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 27.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 88,00 EUR 13,29 25.08.2026 RBC Capital Markets 120,00 EUR 54,48 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch