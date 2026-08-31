PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur PNE-Aktie
Die PNE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Analysten empfehlen die PNE-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 10,60 EUR, was einem Anstieg von 3,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der PNE-Aktie von 7,320 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|First Berlin Equity Research GmbH
|10,00 EUR
|36,61
|19.08.2026
|SMC Research
|9,80 EUR
|33,88
|18.08.2026
|Warburg Research
|12,00 EUR
|63,93
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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