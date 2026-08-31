August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur PNE-Aktie

Die PNE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Analysten empfehlen die PNE-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 10,60 EUR, was einem Anstieg von 3,28 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der PNE-Aktie von 7,320 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum First Berlin Equity Research GmbH 10,00 EUR 36,61 19.08.2026 SMC Research 9,80 EUR 33,88 18.08.2026 Warburg Research 12,00 EUR 63,93 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch