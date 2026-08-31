Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Enel-Aktie
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Enel-Aktie.
Die Enel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen das Halten der Enel-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Enel ein Kursziel von 9,800 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,35 EUR gegenüber dem aktuellen FSE-Kurs von 9,450 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|9,80 EUR
|3,70
|28.08.2026
|Bernstein Research
|9,80 EUR
|3,70
|27.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
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Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|Bernstein Research
|04.08.26
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|DZ BANK
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