August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Enel-Aktie

Die Enel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der Enel-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Enel ein Kursziel von 9,800 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,35 EUR gegenüber dem aktuellen FSE-Kurs von 9,450 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 9,80 EUR 3,70 28.08.2026 Bernstein Research 9,80 EUR 3,70 27.08.2026 DZ BANK - - 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch