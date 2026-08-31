August 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei K+S-Aktie

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur K+S-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von K+S mit Halten ein, 3 Analysten halten die K+S-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 11,30 EUR für die K+S-Aktie, was einem Abschlag von 5,21 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 16,51 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 10,50 EUR -36,40 14.08.2026 DZ BANK - - 13.08.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR -36,40 13.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,70 EUR -17,02 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 10,50 EUR -36,40 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch