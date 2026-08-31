K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie im Fokus
|
31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen weniger Potenzial bei K+S-Aktie
Im vergangenen Monat haben Experten die K+S-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur K+S-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von K+S mit Halten ein, 3 Analysten halten die K+S-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 11,30 EUR für die K+S-Aktie, was einem Abschlag von 5,21 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 16,51 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|10,50 EUR
|-36,40
|14.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|-36,40
|13.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,70 EUR
|-17,02
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,50 EUR
|-36,40
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.