August 2026: Analysten sehen Potenzial bei WACKER CHEMIE-Aktie

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu WACKER CHEMIE veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die WACKER CHEMIE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 1 Analyst hält die WACKER CHEMIE-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,53 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 8,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der WACKER CHEMIE-Aktie von 93,85 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 92,60 EUR -1,33 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR -36,07 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 04.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 104,00 EUR 10,82 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch