WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei WACKER CHEMIE-Aktie
So geht es mit der WACKER CHEMIE-Aktie Experten zufolge weiter.
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu WACKER CHEMIE veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die WACKER CHEMIE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von WACKER CHEMIE mit Halten ein, 1 Analyst hält die WACKER CHEMIE-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 85,53 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 8,32 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der WACKER CHEMIE-Aktie von 93,85 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|92,60 EUR
|-1,33
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|-36,07
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|04.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|104,00 EUR
|10,82
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Buy
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|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|WACKER CHEMIE Buy
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|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
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