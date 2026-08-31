T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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31.08.2026 22:30:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei T-Mobile US-Aktie
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der T-Mobile US-Aktie abgegeben.
T-Mobile US Experten haben ihre Einschätzung der T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 220,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 180,44 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|220,00 USD
|21,92
|21.08.2026
|Bernstein Research
|220,00 USD
|21,92
|18.08.2026
|Bernstein Research
|220,00 USD
|21,92
|05.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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