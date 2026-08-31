August 2026: Analysten sehen Potenzial bei T-Mobile US-Aktie

T-Mobile US Experten haben ihre Einschätzung der T-Mobile US-Aktie veröffentlicht.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 220,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 39,56 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 180,44 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 220,00 USD 21,92 21.08.2026 Bernstein Research 220,00 USD 21,92 18.08.2026 Bernstein Research 220,00 USD 21,92 05.08.2026

Redaktion finanzen.ch