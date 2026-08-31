SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei SGL Carbon SE-Aktie
So schätzten Analysten die SGL Carbon SE-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der SGL Carbon SE-Aktie abgegeben.
3 Experten empfehlen das Halten der SGL Carbon SE-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,650 EUR für die SGL Carbon SE-Aktie, was einem Anstieg von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 4,135 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|4,80 EUR
|16,08
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|4,15 EUR
|0,36
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|5,00 EUR
|20,92
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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