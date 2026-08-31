August 2026: Analysten sehen Potenzial bei SGL Carbon SE-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der SGL Carbon SE-Aktie abgegeben.

3 Experten empfehlen das Halten der SGL Carbon SE-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 4,650 EUR für die SGL Carbon SE-Aktie, was einem Anstieg von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 4,135 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 4,80 EUR 16,08 07.08.2026 Deutsche Bank AG 4,15 EUR 0,36 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 5,00 EUR 20,92 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch