Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rolls-Royce-Aktie
Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.
5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 18,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,97 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 15,30 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19,00 GBP
|24,17
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|17,30 GBP
|13,06
|18.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|30,70
|13.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,05 GBP
|11,42
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|17,63
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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Analysen zu Rolls-Royce Plc
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|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
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