August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rolls-Royce-Aktie

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im August 2026 von 5 Analysten analysiert.

5 Analysten empfehlen die Rolls-Royce-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 18,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,97 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Rolls-Royce-Aktie von 15,30 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 19,00 GBP 24,17 18.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 17,30 GBP 13,06 18.08.2026 Jefferies & Company Inc. 20,00 GBP 30,70 13.08.2026 Deutsche Bank AG 17,05 GBP 11,42 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 17,63 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch