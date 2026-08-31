Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rio Tinto-Aktie
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Rio Tinto veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der Rio Tinto-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 1,74 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 76,74 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 GBP
|0,34
|20.08.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|-4,87
|14.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Rio Tinto plc
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|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Rio Tinto Overweight
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|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
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