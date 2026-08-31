August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rio Tinto-Aktie

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Rio Tinto veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der Rio Tinto-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 75,00 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 1,74 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rio Tinto-Aktie von 76,74 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 77,00 GBP 0,34 20.08.2026 UBS AG 73,00 GBP -4,87 14.08.2026

Redaktion finanzen.ch