August 2026: Analysten sehen Potenzial bei FUCHS SE VZ-Aktie

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten raten die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für FUCHS SE VZ ein Kursziel von 51,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,74 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 40,26 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 19,23 07.08.2026 Deutsche Bank AG 54,00 EUR 34,13 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch