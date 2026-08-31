FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei FUCHS SE VZ-Aktie
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten raten die FUCHS SE VZ-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für FUCHS SE VZ ein Kursziel von 51,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,74 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 40,26 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|19,23
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|54,00 EUR
|34,13
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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18:00
|August 2026: Analysten sehen Potenzial bei FUCHS SE VZ-Aktie (finanzen.net)
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15:58
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
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28.08.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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25.08.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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21.08.26
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14.08.26
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12.08.26
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12.08.26
|EQS-News: FUCHS announces grand opening of Americas Technology Center in Massachusetts (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
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|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
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