August 2026: Analysten sehen Potenzial bei EON SE-Aktie

EON SE Experten haben ihre Einschätzung der EON SE-Aktie veröffentlicht.

10 Experten empfehlen die EON SE-Aktie zu kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 21,01 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 3,21 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der EON SE-Aktie von 17,80 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 21,00 EUR 17,98 26.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,70 EUR 27,53 21.08.2026 Deutsche Bank AG 20,50 EUR 15,17 17.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 21,70 EUR 21,91 14.08.2026 RBC Capital Markets 19,00 EUR 6,74 14.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,70 EUR 27,53 14.08.2026 Barclays Capital 20,00 EUR 12,36 14.08.2026 Deutsche Bank AG 20,50 EUR 15,17 13.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 UBS AG 19,50 EUR 9,55 12.08.2026 Deutsche Bank AG 20,50 EUR 15,17 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 21,70 EUR 21,91 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,70 EUR 27,53 12.08.2026 RBC Capital Markets 19,00 EUR 6,74 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,70 EUR 27,53 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch