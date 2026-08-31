E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei EON SE-Aktie
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die EON SE-Aktie geworfen.
EON SE Experten haben ihre Einschätzung der EON SE-Aktie veröffentlicht.
10 Experten empfehlen die EON SE-Aktie zu kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 21,01 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 3,21 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der EON SE-Aktie von 17,80 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21,00 EUR
|17,98
|26.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,70 EUR
|27,53
|21.08.2026
|Deutsche Bank AG
|20,50 EUR
|15,17
|17.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|21,70 EUR
|21,91
|14.08.2026
|RBC Capital Markets
|19,00 EUR
|6,74
|14.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,70 EUR
|27,53
|14.08.2026
|Barclays Capital
|20,00 EUR
|12,36
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|20,50 EUR
|15,17
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|UBS AG
|19,50 EUR
|9,55
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|20,50 EUR
|15,17
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|21,70 EUR
|21,91
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,70 EUR
|27,53
|12.08.2026
|RBC Capital Markets
|19,00 EUR
|6,74
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,70 EUR
|27,53
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
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|DZ BANK
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