ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei ASTA Energy Solutions-Aktie
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der ASTA Energy Solutions-Aktie preis.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,50 EUR für die ASTA Energy Solutions-Aktie, was einem Anstieg von 16,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 61,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|90,00 EUR
|46,58
|28.08.2026
|Baader Bank
|65,00 EUR
|5,86
|18.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|28.08.26
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
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