August 2026: Analysten sehen Potenzial bei ASTA Energy Solutions-Aktie

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der ASTA Energy Solutions-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 77,50 EUR für die ASTA Energy Solutions-Aktie, was einem Anstieg von 16,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 61,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 90,00 EUR 46,58 28.08.2026 Baader Bank 65,00 EUR 5,86 18.08.2026

Redaktion finanzen.ch