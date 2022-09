August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt schloss vor dem Wochenende deutlich stärker. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am letzten Handelstag der Woche Gewinne. Die US-Börsen schlossen am Freitag mit Verlusten. Die Märkte in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.