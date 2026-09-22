Augmont Enterprises informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Augmont Enterprises hat am 21.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 8.41 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Im abgelaufenen Quartal hat Augmont Enterprises 189.46 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 145.52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch