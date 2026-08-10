Intel Aktie 941595 / US4581401001
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10.08.2026 17:21:32
Auftragsfertigung boomt: Intel will mit neuen Aktien Milliarden einsammeln
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:27
|Intel Aktie News: Intel am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
18:00
|S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Intel (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SoftBank’s $8bn gain on Intel stake helps Japanese group beat expectations (Financial Times)
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ Novartis
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