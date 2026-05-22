Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im März

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im März saison- und kalenderbereinigt um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 9,2 Prozent zu und im Tiefbau um 10,7 Prozent ab.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im März um 7,7 Prozent. Im Hochbau nahm der Auftragseingang um 9,9 Prozent zu und im Tiefbau um 20,1 Prozent ab. Der nominale Auftragseingang lag 2,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreswerts.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Januar bis März 2026 um 1,6 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: minus 2,4 Prozent; Tiefbau: minus 0,9 Prozent).

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im März um 2,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 5,3 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro.

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May 22, 2026 02:21 ET (06:21 GMT)