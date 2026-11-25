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25.11.2026 08:18:49
Auftragseingang im Bauhauptgewerbe fällt im September deutlich
DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September gegenüber dem von Grossaufträgen geprägten Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 16,1 Prozent gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 10,6 Prozent und im Tiefbau um 20,0 Prozent ab.
Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juli bis September um 2,5 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: minus 1,6 Prozent; Tiefbau: plus 5,9 Prozent).
Im Vergleich zum Vorjahresmonat fiel der kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im September um 6,5 Prozent. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 11,7 Prozent und im Tiefbau um 1,7 Prozent. Der nominale Auftragseingang lag 1,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im September um 5,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 11,4 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 02:19 ET (07:19 GMT)
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