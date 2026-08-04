|
04.08.2026 16:07:40
Auftragseingang der US-Industrie im Juni gesunken
DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 1,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 1,3 Prozent berichtet worden.
Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juni einen Anstieg von 0,5 Prozent nach vorläufig plus 0,3 Prozent.
Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 0,4 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,4 Prozent ab.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,2 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 1,9 Prozent registriert worden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mus/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 04, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.