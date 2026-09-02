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02.09.2026 16:11:43
Auftragseingang der US-Industrie im Juli gestiegen
DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juli überraschend deutlich um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 0,3 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juli einen Anstieg von 1,1 Prozent nach vorläufig plus 1,1 Prozent.
Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 1,0 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,6 Prozent zu.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, zeigten sich unverändert. Im Vormonat war ein Plus von 1,7 Prozent registriert worden.
Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com
DJG/DJN/mus/kla
(END) Dow Jones Newswires
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