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18.03.2026 15:05:40
Auftragseingang der US-Industrie im Januar gestiegen
DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Januar um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 0,7 Prozent berichtet worden.
Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Januar einen unveränderten Stand. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 0,4 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,4 Prozent zu.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgrösse für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,1 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 0,8 Prozent registriert worden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mus/apo
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)
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