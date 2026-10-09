Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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09.10.2026 10:51:36
Aufseher brummen VW Millionenstrafe auf - Verstoss gegen Ad-hoc-Pflicht
(Ausführliche Fassung)
BONN (awp international) - Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht hat Volkswagen wegen eines Verstosses gegen Veröffentlichungspflichten mit einer millionenschweren Geldbusse belegt. Die VW AG soll demnach 1,2 Millionen Euro zahlen, wie die Bafin am Freitag mitteilte. Die Prognose von VW für das Geschäftsjahr 2023 habe deutlich über den Markterwartungen gelegen. Die sich darin widerspiegelnde Geschäftsentwicklung hätte das Unternehmen nach Darstellung der Bonner Behörde unverzüglich "Ad-hoc" mitteilen müssen - also in einer besonders auffälligen Art und Weise für die Marktteilnehmer an den Finanzmärkten. Stattdessen habe das Unternehmen diese Insiderinformationen lediglich in einer Pressemitteilung veröffentlicht. VW akzeptierte das Bussgeld.
Der entsprechende Bescheid sei das Ergebnis einer Verständigung zwischen der Volkswagen AG und der Bafin zur Beendigung des Verfahrens, teilte ein Konzernsprecher mit. Unabhängig von der erfolgten Verständigung sei die Volkswagen AG allerdings unverändert der Rechtsauffassung, dass sie ihre Veröffentlichungspflichten eingehalten habe und sämtliche Marktteilnehmer durch die Veröffentlichung der Pressemitteilung ausreichend informiert worden seien.
Börsennotierte Unternehmen unterliegen in Deutschland der sogenannten Ad-hoc-Publizitätspflicht. Das heisst, dass nicht öffentliche Insiderinformationen, die den Aktienkurs in bedeutender Weise beeinflussen können, sofort ("ad-hoc") veröffentlicht werden müssen. Dazu zählt nach Angaben der Bafin auch eine deutliche Abweichung der Geschäftszahlen von der Markterwartung.
Die Ad-hoc-Publizitätspflicht ist Teil der Marktmissbrauchsverordnung. Verstösst ein Unternehmen dagegen, kann die Bafin dies mit einer Geldbusse bis höchstens 2,5 Millionen Euro oder bis zu zwei Prozent des Umsatzes ahnden.
Die Geldbusse wurde nach Angaben der Bafin bereits am 1. Oktober festgesetzt. Am 3. März 2023 hatte Volkswagen die Anleger im laufenden Handel mit einem optimistischen Ausblick auf das Jahr überrascht. Die im Dax notierte VW-Aktie war an dem Tag um mehr als 10 Prozent in die Höhe geschnellt./men/mis
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