Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
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30.09.2026 09:28:56
Aufschläge in Zürich: SPI zum Start im Aufwind
Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone ein.
Um 09:12 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0.62 Prozent auf 19’843.34 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.428 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.500 Prozent auf 19’820.30 Punkte an der Kurstafel, nach 19’721.64 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 19’820.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 19’844.17 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0.239 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20’270.57 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 20’015.46 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 16’748.62 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8.78 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 7.04 Prozent auf 0.76 CHF), Curatis (+ 2.50 Prozent auf 18.45 CHF), Holcim (+ 2.37 Prozent auf 69.88 CHF), Straumann (+ 2.13 Prozent auf 94.12 CHF) und Montana Aerospace (+ 1.94 Prozent auf 23.70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil SHL Telemedicine (-6.54 Prozent auf 1.00 CHF), Feintool International (-4.96 Prozent auf 11.50 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3.92 Prozent auf 49.00 CHF), Kudelski (-3.85 Prozent auf 1.25 CHF) und Groupe Minoteries SA (-2.61 Prozent auf 224.00 CHF).
Die teuersten SPI-Konzerne
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 134’553 Aktien gehandelt. Mit 309.701 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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