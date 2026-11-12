Aufschläge in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.79 Prozent stärker bei 21’361.39 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.665 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.775 Prozent fester bei 21’358.95 Punkten in den Handel, nach 21’194.70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21’361.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’358.95 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2.66 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 19’652.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’370.95 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 17’627.02 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.10 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 21’361.39 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Adecco SA (+ 9.82 Prozent auf 25.04 CHF), Ypsomed (+ 4.83 Prozent auf 434.00 CHF), GAM (+ 4.75 Prozent auf 0.06 CHF), WISeQey (+ 4.63 Prozent auf 7.00 USD) und Alcon (+ 3.26 Prozent auf 61.42 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10.38 Prozent auf 4.66 CHF), ASMALLWORLD (-6.20 Prozent auf 1.21 CHF), Curatis (-5.88 Prozent auf 16.80 CHF), Ascom (-3.54 Prozent auf 5.45 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2.72 Prozent auf 50.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die SIG Group-Aktie aufweisen. 529’848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 354.106 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch