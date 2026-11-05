Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge

Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0.22 Prozent nach oben auf 21’203.70 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.639 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.355 Prozent fester bei 21’232.79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21’157.72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21’150.40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 21’271.96 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, stand der SPI bei 19’456.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’475.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17’084.84 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 16.23 Prozent. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21’271.96 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Tecan (N) (+ 12.02 Prozent auf 274.00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (+ 5.35 Prozent auf 256.00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.93 Prozent auf 1.49 CHF), Mikron (+ 4.64 Prozent auf 15.80 CHF) und Clariant (+ 4.61 Prozent auf 10.90 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen WISeQey (-9.47 Prozent auf 6.79 USD), GAM (-6.06 Prozent auf 0.06 CHF), SHL Telemedicine (-4.72 Prozent auf 1.01 CHF), StarragTornos (-3.66 Prozent auf 34.20 CHF) und Varia US Properties (-3.51 Prozent auf 11.00 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SPI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’520’569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 346.223 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 8.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch