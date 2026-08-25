Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’537 0.2%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’664 0.3%  Bitcoin 63’396 0.1%  Dollar 0.8018 -0.1%  Öl 88.5 -3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie: Abspaltung der Dampfturbinen-Sparte läuft
Tesla-Aktie: Cybercab-Start steht wohl bevor
Citi bleibt bullish: Startet Silber jetzt durch?
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend
Aktien von Oracle, Alphabet & Co im Blick.: Diese Risiken birgt der KI-Anleiheboom
Suche...
ETF Sparplan

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI-Kursverlauf 25.08.2026 17:58:13

Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone

Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone

Der SPI performte zum Handelsende positiv.

Sensirion
81.96 CHF 5.08%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag stieg der SPI via SIX letztendlich um 0.54 Prozent auf 20’421.31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.092 Prozent auf 20’330.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’311.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’430.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’319.29 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20’069.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’052.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SPI bei 16’966.59 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11.95 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14.43 Prozent auf 32.90 CHF), TX Group (+ 12.31 Prozent auf 166.00 CHF), ams-OSRAM (+ 8.30 Prozent auf 17.88 CHF), HIAG Immobilien (+ 5.52 Prozent auf 133.80 CHF) und Sensirion (+ 4.42 Prozent auf 82.70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Orior (-9.51 Prozent auf 14.66 CHF), Addex Therapeutics (-7.86 Prozent auf 0.03 CHF), EvoNext (-5.31 Prozent auf 2.32 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.56 Prozent auf 0.16 CHF) und Curatis (-4.52 Prozent auf 19.00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4’028’074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 322.426 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten