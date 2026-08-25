Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone

Am Dienstag stieg der SPI via SIX letztendlich um 0.54 Prozent auf 20’421.31 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.517 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.092 Prozent auf 20’330.34 Punkte an der Kurstafel, nach 20’311.68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’430.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’319.29 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 20’069.67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19’052.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SPI bei 16’966.59 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11.95 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’847.58 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14.43 Prozent auf 32.90 CHF), TX Group (+ 12.31 Prozent auf 166.00 CHF), ams-OSRAM (+ 8.30 Prozent auf 17.88 CHF), HIAG Immobilien (+ 5.52 Prozent auf 133.80 CHF) und Sensirion (+ 4.42 Prozent auf 82.70 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Orior (-9.51 Prozent auf 14.66 CHF), Addex Therapeutics (-7.86 Prozent auf 0.03 CHF), EvoNext (-5.31 Prozent auf 2.32 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.56 Prozent auf 0.16 CHF) und Curatis (-4.52 Prozent auf 19.00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Addex Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4’028’074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 322.426 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 11.77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch