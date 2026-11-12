SPI 998750 / CH0009987501
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12.11.2026 12:26:36
Aufschläge in Zürich: SPI mittags mit grünem Vorzeichen
Der SPI gewinnt am Mittag an Fahrt.
Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:06 Uhr um 0.73 Prozent höher bei 21’348.41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.665 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.775 Prozent höher bei 21’358.95 Punkten, nach 21’194.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21’328.57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’370.09 Zählern.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2.60 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, stand der SPI noch bei 19’652.30 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 20’370.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17’627.02 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 17.03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 21’370.09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 13.51 Prozent auf 25.88 CHF), WISeQey (+ 4.63 Prozent auf 7.00 USD), Ypsomed (+ 4.11 Prozent auf 431.00 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4.01 Prozent auf 59.70 CHF) und Schlatter Industries (+ 4.00 Prozent auf 20.80 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-10.38 Prozent auf 4.66 CHF), ASMALLWORLD (-10.08 Prozent auf 1.16 CHF), Curatis (-5.88 Prozent auf 16.80 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.60 Prozent auf 0.14 CHF) und Xlife Sciences (-2.31 Prozent auf 8.44 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI weist die Adecco SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’189’616 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 354.106 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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ASMALLWORLD am 12.11.2026
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