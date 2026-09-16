Aufschläge in Zürich: SPI mittags fester

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.34 Prozent stärker bei 19’520.75 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2.410 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.154 Prozent auf 19’485.11 Punkte an der Kurstafel, nach 19’455.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19’485.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19’536.33 Punkten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0.038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 20’310.57 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.06.2026, den Wert von 19’408.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’709.44 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Cicor Technologies (+ 3.92 Prozent auf 127.20 CHF), Comet (+ 3.16 Prozent auf 319.80 CHF), VAT (+ 2.78 Prozent auf 585.00 CHF), AEVIS VICTORIA SA (+ 2.33 Prozent auf 13.15 CHF) und Ascom (+ 2.31 Prozent auf 5.31 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-9.68 Prozent auf 0.56 CHF), Jungfraubahn (-5.15 Prozent auf 239.50 CHF), Molecular Partners (-4.75 Prozent auf 3.21 CHF), SHL Telemedicine (-4.67 Prozent auf 1.02 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-4.63 Prozent auf 5.15 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’314’948 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310.165 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 11.77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch