Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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03.09.2026 15:58:20
Aufschläge in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus
Aktuell halten sich die Börsianer in Zürich zurück.
Am Donnerstag verbucht der SPI um 15:39 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0.14 Prozent auf 20’213.02 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.466 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0.050 Prozent leichter bei 20’173.69 Punkten, nach 20’183.85 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 20’281.54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’136.33 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.124 Prozent abwärts. Der SPI wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 20’208.44 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 18’739.30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’890.31 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell TX Group (+ 5.41 Prozent auf 171.60 CHF), Molecular Partners (+ 5.01 Prozent auf 3.56 CHF), ASMALLWORLD (+ 5.00 Prozent auf 0.63 CHF), Gurit (+ 4.21 Prozent auf 54.40 CHF) und Perrot Duval SA (+ 4.21 Prozent auf 99.00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-7.41 Prozent auf 0.03 CHF), Xlife Sciences (-4.83 Prozent auf 12.80 CHF), Peach Property Group (-3.82 Prozent auf 5.04 CHF), IVF HARTMANN (-3.44 Prozent auf 126.50 CHF) und Richemont (-3.40 Prozent auf 183.10 CHF).
Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’665’212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 302.528 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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