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Index-Performance im Fokus 14.09.2026 15:58:18

Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Plus

SPI-Handel am Nachmittag.

Roche
366.97 CHF 4.47%
Kaufen Verkaufen

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1.13 Prozent fester bei 19’674.66 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.383 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.380 Prozent auf 19’528.13 Punkte an der Kurstafel, nach 19’454.12 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19’689.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19’528.13 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’310.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der SPI mit 19’326.92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 16’945.18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Roche (+ 6.28 Prozent auf 365.80 CHF), Roche (+ 5.84 Prozent auf 373.20 CHF), Temenos (+ 4.24 Prozent auf 71.35 CHF), Calida (+ 3.87 Prozent auf 13.94 CHF) und Lindt (+ 3.68 Prozent auf 8’730.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen EvoNext (-11.11 Prozent auf 2.00 CHF), ams-OSRAM (-9.81 Prozent auf 16.46 CHF), Comet (-8.80 Prozent auf 313.00 CHF), Cicor Technologies (-8.53 Prozent auf 122.20 CHF) und BELIMO (-7.58 Prozent auf 762.50 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’253’646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.486 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11.77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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