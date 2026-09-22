Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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22.09.2026 12:26:19
Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus
Das macht der SPI am Mittag.
Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.48 Prozent stärker bei 19’855.29 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.413 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.214 Prozent auf 19’802.41 Punkte an der Kurstafel, nach 19’760.15 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SPI bei 19’685.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19’858.41 Punkten.
SPI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20’317.78 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 19’570.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16’823.86 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.84 Prozent aufwärts. Bei 20’636.94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16’847.58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ASMALLWORLD (+ 12.50 Prozent auf 0.72 CHF), Addex Therapeutics (+ 8.11 Prozent auf 0.02 CHF), Adval Tech (+ 6.97 Prozent auf 43.00 CHF), Rieter (+ 6.38 Prozent auf 2.50 CHF) und LEM (+ 5.40 Prozent auf 625.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Newron PharmaceuticalsAz (-4.63 Prozent auf 10.72 CHF), BVZ (-3.64 Prozent auf 1’590.00 CHF), Groupe Minoteries SA (-3.51 Prozent auf 220.00 CHF), Kudelski (-3.08 Prozent auf 1.26 CHF) und Varia US Properties (-2.81 Prozent auf 12.10 CHF).
Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’631’682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 308.406 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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