Aufschläge in Zürich: SPI beendet den Handel im Plus

Der SPI schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 15’472.33 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder sind damit 2.068 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.131 Prozent schwächer bei 15’443.49 Punkten, nach 15’463.80 Punkten am Vortag.

Bei 15’390.10 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 15’507.17 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Wert von 15’672.48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.09.2024, lag der SPI-Kurs bei 16’241.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SPI 14’571.23 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6.19 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16’557.98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’455.60 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 16.80 Prozent auf 7.30 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 8.82 Prozent auf 13.82 CHF), Cicor Technologies (+ 6.76 Prozent auf 60.00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6.53 Prozent auf 0.20 CHF) und AEVIS VICTORIA SA (+ 6.03 Prozent auf 14.95 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Molecular Partners (-8.56 Prozent auf 4.06 CHF), Relief Therapeutics (-5.39 Prozent auf 4.21 CHF), Medartis (-5.03 Prozent auf 56.60 CHF), ASMALLWORLD (-4.93 Prozent auf 1.35 CHF) und DocMorris (-4.68 Prozent auf 19.98 CHF).

Welche Aktien im SPI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’555’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 226.710 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.58 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

