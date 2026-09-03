Aufschläge in Zürich: So steht der SPI am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.12 Prozent fester bei 20’207.19 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2.466 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.050 Prozent auf 20’173.69 Punkte an der Kurstafel, nach 20’183.85 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20’136.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’224.47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0.153 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.08.2026, wurde der SPI mit 20’208.44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SPI einen Wert von 18’739.30 Punkten auf. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 16’890.31 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 5.00 Prozent auf 0.63 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3.75 Prozent auf 16.06 CHF), TX Group (+ 3.19 Prozent auf 168.00 CHF), ams-OSRAM (+ 3.19 Prozent auf 17.47 CHF) und Perrot Duval SA (+ 3.16 Prozent auf 98.00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil BioVersys (-4.96 Prozent auf 26.80 CHF), Addex Therapeutics (-4.44 Prozent auf 0.03 CHF), SHL Telemedicine (-4.21 Prozent auf 1.03 CHF), IVF HARTMANN (-4.20 Prozent auf 125.50 CHF) und Peach Property Group (-3.82 Prozent auf 5.04 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’441’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 302.528 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch