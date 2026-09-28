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SPI im Fokus 28.09.2026 12:26:20

Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell

Der SPI verzeichnet am Mittag Kursgewinne.

Schlatter Industries
17.65 CHF 0.33%
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Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:06 Uhr Gewinne in Höhe von 0.26 Prozent auf 19’822.82 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.442 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.605 Prozent auf 19’890.91 Punkte an der Kurstafel, nach 19’771.23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 19’935.97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’783.42 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Der SPI stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 20’270.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 19’954.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der SPI-Kurs 16’530.92 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.66 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten markiert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Calida (+ 9.83 Prozent auf 14.08 CHF), MCH (+ 3.29 Prozent auf 6.90 CHF), SKAN (+ 2.99 Prozent auf 68.90 CHF), Sonova (+ 2.82 Prozent auf 247.80 CHF) und Medacta (+ 2.81 Prozent auf 117.20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Newron PharmaceuticalsAz (-14.15 Prozent auf 8.98 CHF), ASMALLWORLD (-8.45 Prozent auf 0.65 CHF), Feintool International (-5.74 Prozent auf 11.50 CHF), Xlife Sciences (-5.05 Prozent auf 9.78 CHF) und Schlatter Industries (-4.86 Prozent auf 17.60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1’047’606 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 315.923 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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