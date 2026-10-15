Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags

Der SLI klettert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.32 Prozent auf 2’275.68 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2’274.03 Zählern und damit 0.250 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’268.35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’282.47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’271.92 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2.12 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2’211.75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der SLI mit 2’296.31 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SLI noch bei 2’033.91 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5.80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 4.40 Prozent auf 8’185.00 CHF), Zurich Insurance (+ 2.40 Prozent auf 605.80 CHF), Swisscom (+ 2.19 Prozent auf 653.50 CHF), Lonza (+ 2.12 Prozent auf 597.80 CHF) und Geberit (+ 1.95 Prozent auf 553.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.72 Prozent auf 75.16 CHF), VAT (-3.65 Prozent auf 611.80 CHF), Logitech (-1.58 Prozent auf 83.68 CHF), Galderma (-0.70 Prozent auf 170.65 CHF) und Holcim (-0.65 Prozent auf 63.86 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1’071’087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 307.413 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.49 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch