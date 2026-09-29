Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
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29.09.2026 12:26:40
Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags
Der SPI steigt am zweiten Tag der Woche.
Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.45 Prozent auf 19’846.96 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.437 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.115 Prozent stärker bei 19’781.42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19’891.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’761.59 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SPI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’270.57 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 20’040.99 Punkten auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 16’631.63 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.
Die Tops und Flops im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 18.46 Prozent auf 0.77 CHF), Julius Bär (+ 8.52 Prozent auf 77.70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8.27 Prozent auf 8.25 CHF), ams-OSRAM (+ 7.31 Prozent auf 21.74 CHF) und Calida (+ 5.48 Prozent auf 14.24 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Lindt (-8.60 Prozent auf 7’810.00 CHF), Lindt (-8.51 Prozent auf 81’700.00 CHF), Addex Therapeutics (-7.34 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.17 Prozent auf 115.00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SPI
Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’510’672 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro den grössten Anteil.
SPI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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