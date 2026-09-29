Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’027 0.6%  SPI 19’867 0.6%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’562 0.7%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’362 1.0%  Gold 4’157 1.0%  Bitcoin 70’017 0.8%  Dollar 0.8334 0.2%  Öl 104.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Medios-Aktie rutscht ins Minus: Spezialpharma-Konzern setzt sich ambitionierte Ziele bis 2031
AMD-Aktie mit Aufschlägen: NVIDIA-Rivale übernimmt KI-Start-up für 8,2 Milliarden Dollar
Suche...

Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI im Blick 29.09.2026 12:26:40

Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

Der SPI steigt am zweiten Tag der Woche.

Schlatter Industries
17.75 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0.45 Prozent auf 19’846.96 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.437 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.115 Prozent stärker bei 19’781.42 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19’758.71 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19’891.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’761.59 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20’270.57 Punkte. Der SPI wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 20’040.99 Punkten auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 16’631.63 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 18.46 Prozent auf 0.77 CHF), Julius Bär (+ 8.52 Prozent auf 77.70 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 8.27 Prozent auf 8.25 CHF), ams-OSRAM (+ 7.31 Prozent auf 21.74 CHF) und Calida (+ 5.48 Prozent auf 14.24 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Lindt (-8.60 Prozent auf 7’810.00 CHF), Lindt (-8.51 Prozent auf 81’700.00 CHF), Addex Therapeutics (-7.34 Prozent auf 0.02 CHF), Schlatter Industries (-5.38 Prozent auf 17.60 CHF) und Perrot Duval SA (-4.17 Prozent auf 115.00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1’510’672 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 315.356 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten