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SIX-Handel im Fokus 31.08.2026 09:28:18

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen

Der SMI hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.03 Prozent fester bei 14’404.11 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.664 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.139 Prozent auf 14’379.70 Punkte an der Kurstafel, nach 14’399.77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14’411.15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’378.68 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der SMI mit 14’346.14 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der SMI mit 13’542.66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der SMI bei 12’187.58 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.73 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. 12’053.51 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Amrize (+ 0.75 Prozent auf 36.17 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.64 Prozent auf 221.30 CHF), Geberit (+ 0.62 Prozent auf 581.40 CHF), Swisscom (+ 0.56 Prozent auf 632.50 CHF) und Alcon (+ 0.52 Prozent auf 58.20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Partners Group (-0.45 Prozent auf 746.00 CHF), Roche (-0.45 Prozent auf 357.10 CHF), UBS (-0.43 Prozent auf 44.34 CHF), Logitech (-0.38 Prozent auf 79.58 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.32 Prozent auf 79.84 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 182’355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.414 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.47 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’855.37 8.99 SQRBDU
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Long 13’823.83 19.98 SABE5U
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