SMI 998089 / CH0009980894
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Bewegung
|
13.10.2026 09:28:16
Aufschläge in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
Der SMI hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1.14 Prozent höher bei 14’035.73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.581 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.561 Prozent stärker bei 13’955.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13’877.84 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13’955.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’042.07 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13’775.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der SMI bei 14’266.18 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 12’484.80 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5.95 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 7.20 Prozent auf 3’739.00 CHF), Alcon (+ 2.66 Prozent auf 54.86 CHF), Roche (+ 1.97 Prozent auf 367.10 CHF), Novartis (+ 1.77 Prozent auf 122.08 CHF) und Nestlé (+ 1.75 Prozent auf 77.72 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.77 Prozent auf 79.40 CHF), Richemont (-0.47 Prozent auf 170.85 CHF), Lonza (+ 0.00 Prozent auf 574.00 CHF), Logitech (+ 0.02 Prozent auf 82.72 CHF) und Amrize (+ 0.16 Prozent auf 30.52 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 158’146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 305.704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14’062.95
|1.33%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen im Minus
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.