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Index-Bewegung 13.10.2026 09:28:16

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Aufschläge in Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Der SMI hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 1.14 Prozent höher bei 14’035.73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.581 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.561 Prozent stärker bei 13’955.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13’877.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13’955.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14’042.07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 13’775.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der SMI bei 14’266.18 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 12’484.80 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5.95 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 7.20 Prozent auf 3’739.00 CHF), Alcon (+ 2.66 Prozent auf 54.86 CHF), Roche (+ 1.97 Prozent auf 367.10 CHF), Novartis (+ 1.77 Prozent auf 122.08 CHF) und Nestlé (+ 1.75 Prozent auf 77.72 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0.77 Prozent auf 79.40 CHF), Richemont (-0.47 Prozent auf 170.85 CHF), Lonza (+ 0.00 Prozent auf 574.00 CHF), Logitech (+ 0.02 Prozent auf 82.72 CHF) und Amrize (+ 0.16 Prozent auf 30.52 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 158’146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 305.704 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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