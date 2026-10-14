Aufschläge in Zürich: SMI verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

Um 12:08 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0.96 Prozent aufwärts auf 14’061.73 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.588 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13’917.93 Zählern und damit 0.069 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13’927.52 Punkte).

Bei 13’917.80 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’064.45 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1.55 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der SMI einen Wert von 13’878.54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der SMI 14’241.77 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der SMI noch bei 12’434.81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6.15 Prozent zu. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 2.33 Prozent auf 579.60 CHF), Sika (+ 2.27 Prozent auf 180.50 CHF), Alcon (+ 2.02 Prozent auf 53.48 CHF), Amrize (+ 1.89 Prozent auf 30.65 CHF) und Partners Group (+ 1.89 Prozent auf 613.00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-0.78 Prozent auf 146.10 CHF), UBS (+ 0.15 Prozent auf 40.15 CHF), Givaudan (+ 0.39 Prozent auf 3’832.00 CHF), Swiss Life (+ 0.42 Prozent auf 903.80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.51 Prozent auf 592.00 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 615’028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307.024 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.56 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch