Aufschläge in Zürich: SMI notiert am Dienstagmittag im Plus

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1.31 Prozent höher bei 14’059.53 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.581 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0.561 Prozent fester bei 13’955.75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13’877.84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14’066.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’955.75 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der SMI bei 13’775.27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’266.18 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 12’484.80 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.13 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Givaudan (+ 8.08 Prozent auf 3’770.00 CHF), Sandoz (+ 2.11 Prozent auf 72.52 CHF), Zurich Insurance (+ 1.87 Prozent auf 589.60 CHF), Roche (+ 1.81 Prozent auf 366.50 CHF) und Alcon (+ 1.80 Prozent auf 54.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Richemont (-0.90 Prozent auf 170.10 CHF), Amrize (-0.36 Prozent auf 30.36 CHF), Lonza (+ 0.21 Prozent auf 575.20 CHF), UBS (+ 0.37 Prozent auf 40.16 CHF) und Holcim (+ 0.72 Prozent auf 64.72 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 649’080 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 305.704 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch